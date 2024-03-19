Bir sapkının CHP’de yükselişi! Allah’ın lanetlediği homolara sonsuz kredi açıldı

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Zina kaseti ile göreve gelen CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT Derneği’nden trans Kemal Ördek’i ve Kaos GL Derneği’nden Hayriye Kara’yı TBMM’deki makamında kabul ederek, sapkınları Gazi Meclis’te ağırlayan ilk parti lideri oldu. Halefi Özgür Özel de “farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini” içeren GoFor sözleşmesini imzalayıp 31 Mart yerel seçimlerinde kazanacakları belediyelerde “LGBT dostu” politika izleyeceklerini taahhüt etti.

İşte eşcinselleri böyle yüceltiyorlar

CHP’de Kılıçdaroğlu ile başlayan ve Özgür Özel ile devam eden homo yanlısı politikaların en büyük meyvesini HDP ile siyasete atılmaya çalışıp beceremeyen ancak CHP’de tutunan Niler Albayrak isimli sapkın yedi. Trans olmaktan başka hiçbir “meziyeti” olmayan, dönmeliği araç olarak kullanmaya çalışıp prim kasan Niler Albayrak, 2014’te HDP Avcılar Belediyesi meclis üyesi adayı, Şubat 2015'te 25’inci dönem CHP İstanbul 3. Bölge milletvekili aday adayı, 2023’te İstanbul 3. Bölge 11. sıradan TİP milletvekili adayı oldu.

2017 senesinde CHP Avcılar İlçe Örgütü’nde delege seçilen ve bu makamda göreve gelen ilk trans olan Albayrak, parti içinde el üstünde tutulmaya başlandı, istediği gibi at koşturup istediği göreve geldi.

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Örgütte delege, belediyede şoför

2017’de CHP Avcılar İlçe Örgütü’nde delege olan Niler Albayrak, bugünden sonra parti teşkilatında istediğini yapmaya başladı.

İlçe örgütünde iyice şımartılan sapkın trans, 2020 senesinde CHP Avcılar Belediyesi’nde belediye şoförü olarak işe sokuldu, bunu da utanmadan kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP’ye “yerel seçim” mesajı verdi

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala lanetli LGBT’ler belediye meclis üyeliği aday listelerinde yer aldı. CHP, sapkınların aday listelerinde yer aldığı partilerden biri oldu. Trans Niler Albayrak, CHP’nin Avcılar Belediye Meclis Üyesi 26. sıra adayı oldu. Sapkınların sesi olan Kaos GL’ye konuşan Albayrak, “Yerelde görünürlük, ses getirebilmek önemli ama LGBTİ+’ları seçilebilecekleri yerlerden aday göstermek önemli. Ne yazık ki siyasi partiler, özellikle büyük siyasi partiler buna hazır olmadıklarını düşünüyorlar. Hele benim gibi görünürlüğünden çekinmeyenler için” diyerek partisinin LGBT politikasını dizayn etmeye kalktı. Adaylık için kendisine tevdi edilen sırayı beğenmeyen Albayrak’ın daha görünür bir yerde kesin seçilecek şekilde aday olmak istedi ve diğer sapkınların da aynı şekilde istihdam edilmesini söyledi.

Belediyeler bunlara mı kalacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu’nu (GoFor) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında ağırlamış ve Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştı. Söz konusu sözleşmede, “Türkiye’deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin…” şeklinde bir madde olduğu belirlenmişti. Bu sözleşmeye CHP Genel Başkanı sıfatıyla imza atan Özel, böylece parti yönetimi, partiye bağlı belediyeler ve parti teşkilatlarında sapkınlara kapıların açılacağını taahhüt etmişti.

CHP Avcılar İlçe Teşkilatı’nda istediğini yapan ve parti yönetimine sinyal verecek konuma gelen Albayrak’ın sonsuz kredisi göz önünde bulundurulduğunda, CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazanacağı belediyelere kaç sapkın dolduracağı merak konusu oldu!..