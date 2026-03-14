Bir saniyelik refleks hayat kurtardı! Çocuğunu otomobilin altından son anda çekti
İzmir’de annesinin elinden kaçıp bir anda yola fırlayan küçük çocuk, annesinin son anda yaptığı müdahale sayesinde seyir halindeki otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.
İzmir’de gece saatlerinde bir caddede yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Annesinin yanındaki küçük çocuk bir anda yola doğru koşmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin sürücüsünü uyararak aracı durdurmaya çalıştı. Çocuğunun peşinden yola koşan anne, hemen müdahale ederek çocuğu otomobilin önünden çekip aldı. Sürücünün zamanında fren yapması ve annenin hamlesiyle kaza önlenirken, o anlar aracın kamerası tarafından kaydedildi.