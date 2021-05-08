"Bir sakınca görmüyorlar" diyen Bakan Soylu: Mübarek gün, Allah'a havale ediyorum...
Sözcü ve Karar'ın yalanlarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar... Mübarek gün, Allah’a havale ediyorum..." dedi.
Bugüne dek defalarca yalan haberle gündeme gelen Sözcü ve muadili Karar gazeteleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iki gündür tepki çeken haberlere imza attı.
Bakan Soylu, kendisi hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu şunları yazdı:
"Sözcü gazetesi dün
Karar gazetesi bugün
Yalan söylemeyi iftira atmayı
demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet...
Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar...
Mübarek gün,
Allah'a havale ediyorum..."