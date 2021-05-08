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Siyaset "Bir sakınca görmüyorlar" diyen Bakan Soylu: Mübarek gün, Allah'a havale ediyorum...
Siyaset

"Bir sakınca görmüyorlar" diyen Bakan Soylu: Mübarek gün, Allah'a havale ediyorum...

Sözcü ve Karar'ın yalanlarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar... Mübarek gün, Allah’a havale ediyorum..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:18:00 -
"Bir sakınca görmüyorlar" diyen Bakan Soylu: Mübarek gün, Allah'a havale ediyorum...

Bugüne dek defalarca yalan haberle gündeme gelen Sözcü ve muadili Karar gazeteleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iki gündür tepki çeken haberlere imza attı.

Bakan Soylu, kendisi hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu şunları yazdı:

"Sözcü gazetesi dün

Karar gazetesi bugün

Yalan söylemeyi iftira atmayı

demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet...

Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar...

Mübarek gün,

Allah'a havale ediyorum..."

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Yorumlar

1905

sayın soylu meyve veren ağaç taşlanır bizde yalan dolan haber yazanları şu mübarek ayda Allah'a havale ediyoruz
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Muhammed Fatih Karataş

En iyisini yapıyor sayın bakan. Aslında tüm mahkemeleri kapatıp tüm anlaşmazlıkları Allah'a havale etmek en doğrusu. Hukuk kulun icadıdır. Aslolan Allah'ın adaletidir. Allah'a emanet olun.
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