  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Tüketicileri uyaran konfederasyon başkanı sosyal medyada dolandırıldı!

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler
Ekonomi Bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım!
Ekonomi

Bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 14:14:00 - 2023-10-27 14:14:13
Bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım!

Bitcoin’in 24 saatlik volatilitesinde dokuz saat içinde yüzde 1200 oranında ciddi bir yükseliş gerçekleşirken bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım yapılması dikkati çekti.

Dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından bu hafta yayımlanan Alpha Raporu, kripto dünyasına ilişkin gelişmeleri ortaya koydu. Raporda öne çıkan önemli başlıklardan biri, Bitcoin’in 24 saatlik volatilitesinde dokuz saat içinde yüzde 1200 oranında ciddi bir yükseliş gerçekleşmesi oldu. Bitcoin’in 16 Ekim tarihli fiyatının 30 bin dolar olan psikolojik sınırı geçmesiyle, 24 saatlik volatilitesinde dokuz saat içerisinde yüzde 1200 gibi ciddi bir yükseliş gerçekleşti.

Dengesizlik sürekliliği mi?

Harcanan Çıktı Yaş Bantları gibi zincir üzerinde yapılan ölçümler de gelecek aylarda dengesizliğin süreklilik göstereceği yönündeki tahminleri destekledi. Bitcoin’in 16 Ekim tarihli fiyatının 28 bin dolardan 30 bin dolara kadar ulaşan hızlı yükselişini, SEC’in BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair doğrulanmamış söylentiler daha da artırdı. Ancak Bitcoin’in bu yükselişi kısa sürdü ve tepe noktasından 28 bin dolar seviyesine kadar düştü. Bu geri çekilme sırasında ise 17 Ağustos’tan beri görülen en yüksek miktar olan 136 milyon doların üzerinde kısa likidasyon gerçekleşti.

Uzun vadeli piyasa alımı mı?

Fiyattaki yükseliş, vadeli işlem piyasalarındaki uzun vadeli piyasa alımlarıyla ilişkilendirilirken, bir saat içinde 5,5 milyar dolardan fazla alım yapıldı. Bu yükseliş hareketi geçici olurken, dalgalanmalarla birlikte long ve short pozisyonlarda toplam 187 milyon dolarlık likidasyona sebep oldu. Fiyattaki hızlı değişimlerin short pozisyondaki sıkışmadan değil, piyasanın Spot ETF haberlerine verdiği ani tepkiden de önemli ölçüde etkilendiği gözlemlendi.

Dünyayı ayağa kaldıracak Bitcoin iddiası! Orada gören şok oldu: Bitcoin'de beklenmedik hareket! Bir haftada yüzde 10...
Dünyayı ayağa kaldıracak Bitcoin iddiası! Orada gören şok oldu: Bitcoin'de beklenmedik hareket! Bir haftada yüzde 10...

Ekonomi

Dünyayı ayağa kaldıracak Bitcoin iddiası! Orada gören şok oldu: Bitcoin'de beklenmedik hareket! Bir haftada yüzde 10...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitcoin resmen zirve yaptı!
Bitcoin resmen zirve yaptı!

Ekonomi

Bitcoin resmen zirve yaptı!

Bitcoinde "ciddi para girişi" var
Bitcoinde "ciddi para girişi" var

Ekonomi

Bitcoinde "ciddi para girişi" var

Bitcoin doludizgin gidiyor
Bitcoin doludizgin gidiyor

Ekonomi

Bitcoin doludizgin gidiyor

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?
Bitcoin düzenlemesine ne oldu?

Ekonomi

Bitcoin düzenlemesine ne oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23