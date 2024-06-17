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Ekonomi Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı! Türk şirketlerinin müthiş hamleleri kıskandıracak
Ekonomi

Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı! Türk şirketlerinin müthiş hamleleri kıskandıracak

Yeniakit Publisher
2024-06-17 18:02:00 - 2024-06-17 18:55:21
Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı! Türk şirketlerinin müthiş hamleleri kıskandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunu kırdıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, 'Ulaşımda zirveye uçuyoruz' başlığıyla yaptığı açıklamada, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık. Uçuş sayısı 1163, yolcu sayısı 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

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