Bir rekor daha

2021 Kasım ayında 2019’da elde ettiği ihracat rekorunu (2 milyar 740 milyon 988 dolar) kırmayı başaran sektör, sene sonunda da 3 milyar dolar barajını aştı. Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye’nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 127 milyon 861 bin dolarla ABD oldu. Savunma ve havacılık ihracatında ABD’yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi.