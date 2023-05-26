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Gündem Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı
Gündem

Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:28:00 -
Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Güzel Parti, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ile partinin genel başkan yardımcıları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, 28 Mayıs seçim süreci, Roman vatandaşların meseleleri ve güncel konular ele alındı. Görüşmenin ardından Güzel Parti Genel Başkanı Akbulut, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı döneminden itibaren her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Akbulut, "Roman vatandaşların her ne sıkıntısı olmuşsa yakından ilgilenmiş, babacan tavrını hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde sürdürmüştür. 'Halkına sahip çıkana halk da sahip çıkmalıdır.' esasından hareketle Güzel Parti olarak 28 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki Roman vatandaşlarımızı da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akbulut, vatandaşları, ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarın sürekliliği, gelişim sürecinin devam etmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi için oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmaya davet ettiğini belirtti.

Romanların vefalı olduğunu, kendisine sahip çıkana sahip çıkmasını bileceğini aktaran Akbulut, "Ülkemizin geleceği için kritik önem taşıyan 28 Mayıs’ta da sandığa gidip, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hizmetlerinin, ilgisinin, vefasının karşılığını oy desteği olarak vereceklerine inanıyorum." dedi.
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