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Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çelebi, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 19:11
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan Çelebi, Cumhur İttifakı'nı ve Binali Yıldırım'ı desteklediklerini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Levent Mövenpick Otel'de görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yaparak Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyleyen Anavatan Partisi Başkanı Çelebi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Tüm Anavatan ve Özal sevdalılarına çağrım şudur, Cumhur İttifakı'na ve adaylarına destek olmaya ve sandığa gitmeye özellikle de gençlerimizi davet ediyorum." dedi.

"Anavatan Partisi olarak Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

Seçimlere çok kısa bir zaman kaldığını vurgulayan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Biz zaten Anavatan Partisi olarak tüm Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Sayın Binali Yıldırım hakikaten uzlaşmacı, kucaklayıcı kişiliğiyle en kritik, en zorlu dönemlerde dahi sempatikliğiyle tüm kara bulutları dağıtabilen bir insan. Geçmişi başarılarla dolu. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye yapıyor ve bunların altında imzası olan ve İstanbul'un tüm konularına hakim, sorunlarını biliyor, çözüm önerileri var. Büyük bir proje insanı. İnşallah bizim Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da bayağı bir oy farkıyla seçimi alacağını görüyoruz. Biz de sonuna kadar bu davaya sahip çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorunda"

Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçleri atlatmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli olduğunu belirten Çelebi, "Tüm Anavatan ve Özal sevdalılarına çağrım şudur, Cumhur İttifakı'na ve adaylarına destek olmaya ve sandığa gitmeye özellikle de gençlerimizi davet ediyorum. Gençler, yarınlar sizlerin. Siyasiler, sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için uğraşıyoruz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın. Dünyada sınırları olmayan tek millet Türk milletidir. Bizden umut bekleyen, bizden medet bekleyen bir gönül coğrafyamız var, İslam alemi var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorunda. Güçlü olmanın yolu da 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek olarak, devletin bekası, milletin huzuru ve refahı yönünde saf tutarak biz Anavatan Partisi bir tavır almak zorundaydık. Bize yakışan devletimizin yanında durmak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:11
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