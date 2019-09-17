Bir pardon ile hayatı kararmıştı! Allah rızası için yardım edin

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaş alımına müracaat ederek, başvurusu kabul edilen ve sınavlarda başarı gösteren Mehmet Yavuz’un hayatı, 37 günlük eğitimden sonra, yaşının geçtiği gerekçesiyle, “Pardon. Sen yanlışlıkla alınmışsın” denilmesiyle karardı.

“İşimden oldum”

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yazısı ile işten atılan Mehmet Yavuz, yaşadıklarını Akit’e anlattı. Yavuz, “Ben, bu zaman zarfında bu işe güvenerek evlilik planları yaptım, düğün salonunu tuttum, düğün için gerekli ne varsa bütün masraflar yapıldı. Sözleşmemin feshinin ardından beni gönderdiler, ben bir süre kendime gelemedim. Bu durumu kaldıramadım. Her şeyimi kaybettim. Jandarma benim gerçekten hayatımı karartı. Sevdiğimden oldum işimden oldum” diye konuştu.

Benim de eşit olmam gerekiyor

Yavuz, aynı mağduriyeti Safranbolu 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda uzman erbaşların da yaşadığını ve daha sonra sorunun çözüldüğünü belirterek, “Safranbolu 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda uzman erbaşları ‘sizin askerliğinizin üzerinden 5 yıl geçmiş siz gözden kaçmışssınız sizi devlet yanlışlıkla almış diyerek bunları da kapı önüne koymuşlar’ tabi arkadaşlarda medyaya başvuru yaparak sesini duyurdular. İçişleri Bakanı talimatıyla 39 uzman erbaşın mağduriyeti giderildi. Görevlerine geri iade olmuşlar. Eşitlik ilkesi varsa benim de eşit olmam gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Allah rızası için yardım etsinler” dedi.

“Sözleşmemin feshini verdiler”

6 Kasım 2018 tarihinde Manisa’da uzman erbaş olarak göreve başladığını belirten Mehmet Yavuz, “31 Ekim 2017 tarihinde internet üzerinden uzman erbaş alımlarına başvuru yaptım. Başvurum kabul oldu ve 22 Şubat 2018 tarihinde İzmir Bornova’da mülakata çağrıldım. İzmir’de sınavlara girdim. Yaş konusunda hiçbir engele takılı kalmadan tüm sınavları ve mülakatları başarılı bir şekilde geçtim. 6 Kasım 2018 tarihinde Manisa 6. Eğitim Alay Komutanlığına atamam yapıldı ve bu tarihte birliğime giderek göreve başladım. 37 gün boyunca eğitimlerimiz oldu. Bu sırada 6 bin TL de maaş aldım. Daha sonra bana ‘28 yaşını 3 ay geçmişin, yaş şartına uymuyor’ diyerek sözleşmemin feshini verdik dediler” şeklinde konuştu.