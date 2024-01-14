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Sosyal Medya Bir palavraları daha ifşa oldu! Sosyal medyada yalan bombardımanı
Sosyal Medya

Bir palavraları daha ifşa oldu! Sosyal medyada yalan bombardımanı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 12:26:00 -
Bir palavraları daha ifşa oldu! Sosyal medyada yalan bombardımanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir.

Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
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Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Siz hiç şeytanın iyi bir şey yaptığını gördünüzmü işte bunlarda şeytanın Türkiye temsilcileridir.

Fetö-pkk-deas  kardeslerin SIYONIST/EMPERTALIST APARATI OLDUGU SIYONIST EMPERYALUST ISTIHBARATCI YONTEMINI ORTAKLADA ISBIRLIGI ILE KULKANDIGI ACIK SECIK NET ORTAYA CIKTI

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