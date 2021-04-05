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Otomotiv Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu
Otomotiv

Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Japonya merkezli otomobil devi Subaru, otomotiv sektöründeki çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:33:00 -
Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Dünyayı etkileyen çip kriziyle birlikte otomotiv sektöründe yer alan şirketler üretime ara verdiğini açıklamaya başladı. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına Suzuki Motor'un ardından Subaru Yajima da eklendi.

Suzuki Motor üretimi durdurmuştu

Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Subaru'da üretime ara verdi

Reuters'da yer alan habere göre, Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi.

Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.

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