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Otomotiv Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu
Otomotiv

Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Japon otomobil devi Suzuki, otomotiv sektöründeki çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 09:54:00 -
Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Suzuki, Japonya'da bulunan üç fabrikasından ikisinde üretime geçici olarak ara veriyor. Dünyada etkili olan çip krizi nedeniyle üretimin askıya alındığı belirtilirken, ayrıca bazı parçaların tedariğinde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Suzuki'den önce de General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai ve Ford gibi otomotiv devleri üretimlerine ara vereceğini açıklamıştı.

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