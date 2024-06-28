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Yerel Bir örgüt daha çökertildi! 10 kişi yakalandı... Biri tam suç makinesi!
Yerel

Bir örgüt daha çökertildi! 10 kişi yakalandı... Biri tam suç makinesi!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 12:15:00 -

İzmir ve Manisa'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hakkında 29 suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.Ç. de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir ve Manisa'da "nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, ateşli silahlar kanununa muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kabul etmek veya bulundurmak, suça azmettirme, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını örgütlü olarak işleyen örgütün elebaşı ve üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından iki kentte belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Aramalarda, tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek, sentetik ecza ve usulsüz yazılmış kırmızı ve yeşil reçete ele geçirildi.

Operasyonda hakkında 29 suç kaydından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.Ç. de gözaltına alındı. Hükümlü, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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