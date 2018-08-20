Bir olduğumuz sürece kimse aramıza giremez

Din-Bir-Der öncülüğünde düzenlenen kardeşlik köprüsü ziyaretleri devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu’daki din âlimlerinin Karadenizli alimleri ziyaret ettiği kardeşlik köprüsü ziyaretlerine pek çok sivil toplum örgütü katılım sağlıyor. Kardeşlik esaslı yapılan gezi programının 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini kaydeden Din Görevlileri Derneği Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, “Türkiye’nin gündemine terör haberleri yerine kardeşlik haberlerinin gelmesini istediklerini belirtti.

“HEDEFİMİZ İÇ BARIŞIN TESİSİNE YARDIMCI OLMAK”

Yıldırım, “Gezilerde öncelikle tarihi yerlerin ziyareti yanında bölgeler arasında kardeşliğin pekişmesi için din adamları ve kanaat önderleriyle çeşitli buluşmalar gerçekleştirilecek. Kardeşlik programlarını düzenlemekte üç amacımız var. Bunlardan ilki Türkiye’nin gündeminde olan terör haberleri yerine kardeşlik haberleri oluşmasını sağlamak. Bunun yanı sıra Güneydoğu’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Güneydoğu’ya hafızlık ve Arapça öğrenimi bakımından talebe akışını sağlamak ve Karadeniz’in tarihi ve turistik yerlerini Güneydoğulu manevi önderlere tanıtmak” dedi. Türk-Kürt kardeşliğinin pekişmesini sağlayacak olan geziyi Güneydoğu’dan gelecek hocalar adına merkezi Diyarbakır’da olan Medrese Alimleri Vakfı’nın (MEDAV) organize edeceğini bildiren Yıldırım, “Programın Güneydoğu ayağını MEDAV, Karadeniz ayağını ise Din - Bir - Der ve Trabzon Kur’an Kursları Federasyonu organize edecek. İki yıl önce başlattığımız kardeşlik köprüsü programlarımızın çok şükür dördüncüsünü yapıyoruz. Amacımız ülkemizin iç barışının tesis edilmesine yardımcı olmak. Biz istiyoruz ki bu çalışmaları bütün sivil toplum örgütleri ülkemizin çeşitli bölgeleri arasında farklı şekillerde yapsınlar. Dargınlığın yerini kardeşlik, gerginliğin yerini kucaklaşma alsın. İslam kardeşliğinin pratiğini yaşayarak tadına varalım” bilgisini paylaştı.

KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK İÇİN BU ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

“İslam tarihinde Türkler ve Kürtler birlikte olduğu sürece bölgemizdeki hiçbir yabancı gücün aramıza parmağını sokamadığı görülmüştür” ifadelerini kullanan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, “Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de belirttiği üzere; bizi farklı ırklarda yaratması tanışıp kardeşliğimizi pekiştirmek içindir. Son dönemlerde zedelenen Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek için bu çalışmalar büyük bir iştiyakla yapıyoruz. Asrı Saadette farklı ırklardan ve farklı kabilelerden teşekkül eden İslam toplumu nasıl İslam ortak paydasında bir araya gelip büyük başarılara imza atmışsa bizde aynı yolu takip ederek çeşitli ırk ve mezhepler olarak İslam ortak paydasında bir araya gelip hem ülkemizi hem de İslam alemini bulunduğu bu bunalımlardan kurtarabiliriz. Ama bunun şartı ırkçılık ve mezhepçilik yapmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.