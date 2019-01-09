Bir müjde de işverenlere! Piyasa destek ve teşvikle rahatlıyor

Ekonomi Servisi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.

Selçuk, bu kapsama giren iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi aracılığıyla belirleneceğini, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edileceğini kaydetti.

191,88 liralık teşvik desteği

İş yerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019’dan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince, İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini dile getiren Selçuk, “Teşvikten yararlanan iş yerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25,58 lira, azami 191,88 lira teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Reel sektöre ivme katacak destekler

Kalkınma ajansları

Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Cazibe merkezleri

Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak. Programın 2019 bütçesi yaklaşık 110 milyon lira olacak.

Sanayi ve teknolojiye 2.4 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçe şu programlarda kullandırılacak:

-Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı için 24 milyon 749 bin TL

-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı için 6 milyon 187 bin TL

-Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için 27 milyon 224 bin TL

-Temel Bilimler Destek Programı için 12 milyon 374 bin TL

-Tasarım Tescil Destek Programları için 619 bin TL

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için 90 milyon TL

-Araştırma Altyapılarına 98 milyon TL

-Cazibe Merkezlerine 110 milyon TL

-Kalkınma Ajansları 400 milyon TL

-Bölge Kalkınma İdareleri için 320 milyon TL

-Sosyal Destek Programı için 166 milyon 23 bin TL

-Faiz desteği için 348 milyon 869 bin TL

-Sigorta prim desteği için 581 milyon 500 bin lira

-IPA dahilinde 50 milyon TL

-Kümelenmeye 20.5 milyon TL

-OSB’lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi için 3 milyon lira

-OSB’ler, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleri için 188 milyon TL

Bilim ve Ar-Ge’ye 1.3 milyar TL

TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için bu yıl 1 milyar 263 milyon 792 bin lira ödenek öngörülüyor. Destek bütçesinde toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin lira ayrılan ana başlıklar şöyle:

-Türkiye Araştırma Alanı Programları

-Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı

-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

-Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı

-Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı

-Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı

-Kamu Ar-Ge Destek Programı

-UİDB AB Proje Ödül Destek Programı

Ayrıca Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira destek alacak.

KOSGEB’den 1.9 milyar TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2019’da KOBİ’lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Bütçe, şu alanlar için harcanacak:

-Stratejik Ürün

-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım

-KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları

-Kredi Finansman Desteği

-Bütçe, ‘diğer destek programlarında’ ise ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak.