Bir mücahid, 4 israil askerini imha etti!
İşgal rejiminin Gazze'de soykırımları devam ederken Mücahidler işgal rejimine ağır darbe vurmaya devam ediyor.
İşgal rejiminin Gazze'de soykırımları devam ederken Mücahidler işgal rejimine ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kassam mücahitlerinden biri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampındaki El-Qasaib mahallesinde sıfır noktasından 4 Siyonist askerin işini bitirmeyi başardı.
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