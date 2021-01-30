  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bir minibüsten onlarca göçmen çıktı
Yerel

Bir minibüsten onlarca göçmen çıktı

Bitlis'te yapılan kontrolde bir minibüs içinden 52 düzensiz göçmen çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:22:00 -
Bir minibüsten onlarca göçmen çıktı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen devriye esnasında, yapımı devam eden Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde Baykan istikametinde ilerleyen ve Tanrıyar Yol Kontrol Noktasına girmemek için bu yola girdiği değerlendirilen bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Durdurulan minibüste yapılan kontrolde; koltukları sökülmüş, içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 52 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan Ö.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 246 bin 792 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ö.K. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Yakalanan 52 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!
Gündem

Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

Habertürk, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz hakkında terör örgütü FETÖ-PKK ilişkilerini açıklayan Hilal Kaplan, Habertürk tarafından sözü kesi..
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edwa..
Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum

CHP'li 3 vekilin istifasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu parti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay