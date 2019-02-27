"Bir medeniyeti yıkmak için bu 3 şeyi yaparsın..."

Mısırlı sanatçı Muhammed Subhi, bir medeniyeti yok etmenin üç aşaması olduğunu söyledi. Subhi’ye göre bu üç aşama; aileyi yıkmak, eğitimi yıkmak ve örnek olan şahısların değerini düşürmek.

“Aileyi yıkmak için annenin rolünü değiştirir, onu ev hanımlığı vasfından utandırırsın” diyen Subhi, “Eğitimi yıkmak için muallimleri toplumda önemsiz hale getirirsin. Öyle ki; öğrencileri bile ona hakaret edebilsin.” diye konuştu. Son olarak Muhammed Subhi, “Örnek olanları gözden düşürmek için, alimlerin ve fikir adamlarının değerini düşürür, onlardan şüphe duyulmasını sağlarsın. Ta ki, kimse onları dinlemeyinceye dek.” ifadesini kullandı.