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Gündem Bir laikçi vesayet zinciri daha kırıldı! İkinci baroya başörtülü başkan
Gündem

Bir laikçi vesayet zinciri daha kırıldı! İkinci baroya başörtülü başkan

Geçtiğimiz günlerde kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği’ne sunan İstanbul 2 Nolu Barosu’nun başkanlığına başörtülü avukat Gönül Yıldız seçildi. Akit’e konuşan hukukçular ve STK’lar, bu gelişme ile başörtülülere ruhsat vermeyen, baro müracaatlarında başörtülü fotoğraf kabul etmeyen, başörtülü avukatları duruşmalardan atan vesayetçi zihniyetin yerle bir olduğunu ifade ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:48:00 -
Bir laikçi vesayet zinciri daha kırıldı! İkinci baroya başörtülü başkan

AK Parti ile bir ilk daha yaşandı. Yıllarca kendileri gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan, başörtülülere ruhsat vermeyen, baro müracaatlarında başörtülü fotoğraf kabul etmeyen, hatta başörtü takanlara disiplin cezası vermek ile tehdit eden yasakçı baro zihniyeti, tarihin çöplüğüne gömüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini yaptığı AK Parti iktidarları döneminde başörtülü olarak mesleklerini icra etme hakkını elde eden avukatlar, İstanbul Barosu’nun kuruluşunun 142. yılında ilk defa bir başörtülü baro başkanıyla tanıştı. Gazetemize konuşan hukukçular ve STK’lar, başörtülü avukat Gönül Yıldız’ın, İstanbul 2. Nolu Baro’ya genel başkan seçilmesi ile birlikte vesayetin yıkıldığını söyledi.

Baro başkanımız özgürlükçü anlayışın sembolüdür

Avukat Abdullah Balta, “Avukatlık kanununda yapılan değişiklikler sonrasında bir grup arkadaşlarımızın başlattığı ikinci baro, önceki gün yönetimini seçerek bismillah demiş oldu. Yönetimi pırıl pırıl insanlardan kurulmuş, hepsi çok değerli hukukçular. İkinci baro yola çıkarken bazı taahhütlerde bulundular. Bunlardan biri ve bence en önemlisi de özgürlükçü, katılımcı bir baro vaadi idi. Bunun ilk göstergesi de seçmiş oldukları başkan ile gerçekleşmiş oldu. Saygıdeğer meslektaşım Gönül Yıldız hanımefendi kurucu başkan oldu. Gönül Hanım iyi bir avukat ve aynı zamanda tesettürlü bir meslektaşımız. Bunu belirtmemin nedeni elbette ki kılık kıyafet takıntımız değil. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı ruhsat dahi verilmeyen, hakları gasp edilen anlayıştan bu günlere gelindi. Bu durum vesayetçi anlayışın çirkinliğini de ortaya koymuş olması bakımından çok önemli. Yolları bahtları açık olsun. İnşallah güzel işlere imza atarlar” açıklamasında bulundu.

Baskı ve yasak dönemi bitti

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Binlerce kardeşimiz başörtüsünden dolayı insanlık dışı zulümlere maruz bırakıldı. Kendilerini özgürlükçü olarak tanıtan kirli zihniyet tarafından akıl almaz ayrımcı muameleye tabi tutuldu. Elhamdülillah bugünleri de gördük. Sekülerlerin Müslümanlara dayattığı bütün baskı ve yasaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde tarihe karışmıştır. Allah ondan razı olsun. İstanbul 2. Nolu Baro’ya genel başkan seçilen kardeşimize de Cenab-ı Allah yüz aklığı ile hayırlı hizmetler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kara halil İbrahim

Kadının yeri evidir şu durumda bu haberle ALLAH cc isyan ediyosunuz
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elektronik ve haberleşme müh.

bugünün tarihini kaydedin!bu baro yakında kapısına kilit vurur!gücünü akıldan ve bilimden almayan,sadece gücü yetmediği için kazanamadığı baroya hülle yolu ile baro kurarak başkan olduğunu zanneden arkadaşlar,bu işi götüremezler!
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