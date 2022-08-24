Bir lağım daha patladı! CHP'de kanka tarifesi

Adana'da, CHP'li Başkan Hülya Erdem'in 25 müdürlüğün 22'sini yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladığı Ceyhan Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Hülya Erdem'in şimdi de belediyeyi partililerle doldurduğu ortaya çıktı. CHP Ceyhan Kadın Kolları eski Başkanı Öznur Akcan'ı taşeron firma aracılığıyla temizlik görevlisi olarak işe aldıktan sonra özel kalem müdürü olarak koltuğa oturtan, yediği içtiği ayrı gitmeyen ve çevresi tarafından "kankası" denilen Öznur Akcan tam yetkiyle görevlendirildi.

Yüksek maaş verdi

Bununla da yetinmeyen Erdem, belediyede yüksek maaşla işe başlattığı CHP'nin eski İlçe Başkanı Ayhan Bitirgiç'i Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu, Gençlik Kolları eski Başkanı Ceren Tekbaş'ı da Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumlusu olarak görevlendirdi. Akcan, Bektaş ve Bitirgiç'in maaşlarına son olarak yüzde 40 zam yapıldığı ve maaşlarının 20 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.

Vatandaşlardan tepki

Duruma tepki gösteren Ceyhanlı vatandaşlar, "Kadir Aydar namus sözü verip hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını söylemişti ama ilk işi gariban işçilerinin ekmeğiyle oynamak oldu. Hülya Erdem de işçi çıkarttığı gibi kendi partisinden adamları belediyeye doldurdu. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı? O garibanları çıkartırken hiç mi vicdanları sızlamadı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.