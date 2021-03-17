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Yerel Bir köy daha karantina altına alındı
Yerel

Bir köy daha karantina altına alındı

Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:22:00 -
Bir köy daha karantina altına alındı

Düzce'de Kurtsuyu Köyü’nde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 10 süreyle sınırlandırıldı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor.

Düzce Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Covid-19 vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren; Kurtsuyu Köyü sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00'dan 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21.00' a kadar 10 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, İl merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına, köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınmasına ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek Ekiplerince yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

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