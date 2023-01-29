Bir kızının hapse attırdığı Yusuf Ziya Gümüşel'e diğer kızından şiir!
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı, kardeşinin iddialarıyla hapse atılan babası için duygusal yüreklere dokunan bir şiir kaleme aldı.
Yeniakit.com.tr
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, H.K.G.'nin "6 yaşında evlendirildim" iddialarından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haklarında başlatılan linç kampanyası sebebi ile zor günler yaşayan Gümüşel ailesinden yüreklere dokunan bir şiir geldi.
İşte Gümüşel'in kızının, kız kardeşi H.K.G.'nin iddiaları sebebi ile hapse gönderilen babası için yazdığı o şiir: