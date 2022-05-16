Bir kez olsun bizi şaşırt be adam! Senden de bu beklenir İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine kendisinden bekleneni yaptı. İmamoğlu, AK Parti-MHP grubunun oyları ile kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan muaf olması kararını veto etti.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu.

Teklifte, yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından karşılanması, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınması istenmişti.

Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski halinin uygulanmaya devam edilmesi aradaki 1.07'lik farkın İBB tarafından ödenmesi önerilmişti.

Karara AK Parti-MHP grubu “evet”, CHP-İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullanmıştı. Karar tartışmalar arasında oyçokluğu ile kabul edilmişti.

Meclis yeniden görüşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumları sırasında 2021 yılı faaliyet raporunu sunarken meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu.

Bugün İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturmalarının “Başkanlık ek teklifleri” arasında İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı.

Öğrenci indirimi kararı önümüzdeki günlerde mecliste yeniden görüşülerek karara bağlanacak.