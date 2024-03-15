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Siyaset Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!
Siyaset

Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 13:11:00 -
Bir kere de şaşırtın! CHP Gazze ve Irak politikasından da rahatsız!

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel skandala imza attı. Uzgel, Türkiye'nin Filistin için garantörlük teklifini eleştirerek, "Nereden çıktı garantörlük işi? Önce bir hazırlığını yaparsınız, arka planda yoklarsınız, ondan sonra böyle bir öneriyle ortaya çıkarsınız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel skandala imza attı. Uzgel, Türkiye'nin Filistin için garantörlük teklifini eleştirerek, "Nereden çıktı garantörlük işi? Önce bir hazırlığını yaparsınız, arka planda yoklarsınız, ondan sonra böyle bir öneriyle ortaya çıkarsınız." dedi.

Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin dış politikasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki garantörlük açıklamalarına değinen Uzgel, şöyle konuştu:

"Nereden çıktı garantörlük işi? Önce bir hazırlığını yaparsınız, arka planda yoklarsınız, ondan sonra böyle bir öneriyle ortaya çıkarsınız. Siz önce açıklama yapıyorsunuz, sonra tepki bekliyorsunuz. En basit diplomatik ilkelere, dış politika kurallarına uymamak nereden çıktı? Türkiye koskocaman bir ülke. Uluslararası ortama gerçekleşmeyecek önerilerle çıkılır mı?"

Dış politikada ödün vermek kadar, ödün vermeye hazır olunduğunu göstermenin de bir zafiyet olduğunu ileri süren Uzgel, Mısır'a yapılan ziyareti de eleştirdi.
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Türkiye Irak arasındaki diplomasi trafiğine de atıfta bulunan Uzgel, "Sayın Fidan, Irak'ta planınız nedir? Bunları ya kamuoyuyla paylaşın ya bizimle paylaşın. Burada diplomatik aktivite var bunu görüyoruz, takip de ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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