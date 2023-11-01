Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında işgalci israilin Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında konuştu.

Akşener konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Hamas’ın, terör saldırısı da İsrail toplumuna, korku saldığı gibi Netanyahu’ya da, gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi, hediye etmiştir. Hamas’ın, sivilleri katleden eylemleri Filistin’in, uluslararası hukuktan doğan, haklarını gölgelemiş Netanyahu’nun, kirli ajandasına hizmet ederek en büyük darbeyi, Filistin halkına vurmuştur.

Elbette ki topraklarını, İsrail işgaline karşı savunmak Filistinlilerin, en doğal hakkıdır. Ancak, bu haklı direnişin sözcülüğünü, Hamas’a devretmek Filistin’e değil, Netanyahu’ya yapılan bir hizmettir. Ve Netanyahu’ya hizmet eden, bir dış politika da barışı getirmeyeceği gibi hiçbir çocuğun, hiçbir kadının ve hiçbir sivilin, canını kurtarmayacaktır.

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