Bir katilin idamı 8 masumu kurtarıyor

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın idam cezasının yeniden Türk Ceza Kanunu’na (TCK) girmesi için ortak siyasi irade göstermesi sonrası ‘idam’ aleyhtarı bir tutum içerisine giren malum zihniyeti bilimsel veriler yalanlıyor. ABD’nin seçkin üniversitelerinde yapılan ilmi araştırmalar; idam cezasının caydırıcı bir nitelik taşıdığını, suç oranlarını düşürdüğü ve intikamcı bir yaklaşım içermediğini gözler önüne seriyor.

1984’te fiilen 2003’te ise hukuken kaldırılan idam cezası yenidem gündeme geldi. AK Partili ve MHP’li siyasiler idam cezasının tekrardan uygulanması konusunda ortak bir irade beyan etti. Toplum tarafından sıklıkla dillendirilen idam cezası tartışmaları jakoben yobazlar tarafından çarpıtılmaya başlandı. İdamın çağdışı olduğu, caydırıcı bir etki oluşturmadığı ve ‘intikamcı’ bir yaklaşım içerdiği yönünde propaganda yürüten seküler cenahın iddialarını bilimsel olarak çürüten verileri yayınlıyoruz. Akademi dünyasının önde gelen isimlerinin yaptığı bilimsel çalışmalarda elde edilen veriler idam cezasının caydırıcı bir etki meydana getirdiğini saptadı. ABD’deki New York Eyalet Üniversitesi’nden Issac Ehrlich’in ‘Cezaların caydırıcılığı’ üzerine yaptığı bir araştırmada önemli veriler elde etti. Araştırma sonrasında, Ehrlich tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde idam cezasının caydırıcı bir nitelik taşıdığı istatistiksel olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Sert cezalar suç oranını düşürüyor

İdam cezasının neden uygulanması gerektiği sorusuna cevap niteliğinde bir çalışma da yine ABD’li bir akademisyen tarafından gerçekleştirildi. William J. Chamblis’in Midwestern Üniversitesi adına yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma sonrası, belirli kesimlerin dillerinden düşürmediği ‘Cezaların artırılmasının suç oranlarını düşürmeyeceği’ yönünde iddiaların büyük bir safsata olduğu delilleriyle birlikte ispatlandı. Chambliss, sosyal ortamlarda yaptığı araştırmalar sonucunda, belirli suçlara yönelik cezaların artırıldığında ve kesin olarak uygulandığında suçların önemli ölçüde azaldığını raporlarına kaydetti. Öte yandan; aynı araştırmada suça meyil oranlarının da büyük oranda düştüğüne yer verildi.

İdam cezası caydırıcı

Dünyanın önde gelen hukuk adamlarında olan Profesör Gerard V. Bradley’in yaptığı başka bir araştırma ise idam cezasının caydırıcı bir nitelik taşıdığını saptadı. Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan ‘idamın caydırıcı olmadığı’ yönünde algı yürüten dezenformasyon medyasının aksine, Bradley’in yaptığı çalışma idam cezasının çok büyük bir caydırıcı etki taşıdığını ispat etti. Bradley, idamın bir intikam biçimi olmadığını belirttiği araştırmasının sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verdi: ‘Misillemeci’ yaklaşım suçluya karşı bir kin veya nefretin gerçekleştiği bir gösteri, linç girişimi ya da intikam hukuku değildir.