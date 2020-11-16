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Gündem Bir karantina haberi daha geldi!
Gündem

Bir karantina haberi daha geldi!

Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata Köyü'ne, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış sebebi ile giriş-çıkış yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:28:00 - 2020-11-16 21:29:31
Bir karantina haberi daha geldi!

Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış sebebi ile bir köye daha giriş-çıkış yasağı getirildi. Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata Köyü'ne giriş-çıkışlar 14 gün süre ile yasaklandı.

Bingöl Valiliği tarafından açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için;
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yedisu ilçesi Eskibalta Köyü 16.11.2020 tarihi itibariyle on dört (14) gün süre ile karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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