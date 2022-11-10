Bir JÖH'ün cephede yaşadığı tüyler ürperten anısı!

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Sözler Köşkü Youtube kanalının yayınına katılan JÖH Uzman Çavuş Tekin Doğan, terörle mücadelede yaşadığı anılarını anlattı.

Operasyon bölgelerinde birçok defa uykudan rüya ile uyandığını ve kısa süre sonra saldırıya uğradıklarını belirten Doğan, yaşadığı o anları, "Seni istemeden bazı şeyler kaldırıyor da sen bunu olay heyecanı ile fark edemiyorsun.." diyerek tanımladı.

Tekin Doğan, programın ilgili bölümünde şunları söyledi:

Bir rüya gördüm. Rüyadan aniden uyandım. Beni birisi kaldırdı yani. Kesinlikle birisi kaldırdı. Rüya gördüm, rüyadan kalktım. 5-10 dakika geçti geçmedi Bixi bir anda bir başladı.. Seni istemeden bazı şeyler kaldırıyor da sen bunu olay heyecanı ile fark edemiyorsun. O an da bir şeyini düşürüyorsun eğiliyorsun, üzerinden mermi geçiyor. Ne yaşadığına ne kaldığına inanıyorsun.

Bize yara vermek istiyorsan bizi öbür türlü öldüremezsiniz. Biz yaralı ve şehit verince çok panik yapıyoruz. Şehit annelerinin ağlamasına ve şehit karılarının tabutu falan kaldırmasına ben dayanamıyorum.