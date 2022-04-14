Bir iyilik yap şu gariban Türklere Uludağ’da kazıklanmasınlar! Namuslu isen ödediğin parayı çıkart Murat!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) keyfine bakıp paraları cebe indiren, en lazım olduğu zaman da tatile gidip işinin başındaymış gibi imaj çizen Murat Ongun'a çağrı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Hani bir başkasından rivayetle dinlesek, “Acaba” diyeceğimiz kadar uç bir anlatım..

İstanbul kar altında kalmış.

Ana caddelerde arabalar mahsur kalmışlar..

Sosyal medyadan, henüz telefonunun şarjı bitmemiş olan sürücüler yardım çığlıkları ile inliyorlar..

Murat Ongun sosyal medyadan paylaşım yapıyor: “Trollere bakmayın.. Sorun yok. Sahadayız.”

Birkaç saat sonra, mahrumiyet daha da artıyor..

Kadınlar-çocuklar, yarım saatlik mesafe diye çıktıkları cadde üzerinde 6 saattir 5 metre gidememenin verdiği çaresizlik içinde ağlaşıyorlar..

Sahada olduğunu, sorun olmadığını, trollere aldanılmaması gerektiğini söyleyen İBB Sözcüsü Murat Ongun’un, bırakın “saha”yı, İstanbul’da bile olmadığı ortaya çıkıyor..

Daha vahimi..

İsviçre’de lüks kayak merkezlerinde tatil yaptığı ortaya çıkıyor..

Yanlış anlaşılmasın..

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