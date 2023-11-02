Bir işten diğerine zıplıyorlar

Birçok sektör yöneticisi Z kuşağı sayısının iş hayatında giderek artması ile iş ortamlarında daha çok ekranın olacağını, kâğıdın, bürokrasilerin oldukça azalıp, esnek çalışma modellerinin çoğalacağı, çok fazla yeni görevin ortaya çıkacağını, farklı kültür, cinsiyet ve inançta rengârenk insanların çalışacağını belirtiyor.

Suit Your Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, “Bu kuşak dünyanın ve çevrenin geleceğiyle ilgilenirken aynı zamanda kendi hayatlarını da daha esnek bir şekilde yaşamak istiyorlar" dedi.

Bilgin, “Hatta Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı çalışanların yüzde 83’ü kendisini “işten işe atlayanlar” olarak tanımlıyor. Çalışanların toplamda yüzde 65’i çalıştıkları iş yerinde 2 yıl ve 2 yıldan daha az süre kalacaklarını söylüyor." yorumunu yaptı.

Sık sık iş değiştiriliyor

Sık sık iş değiştiren kitlenin genellikle 20’li yaşlarının başında ve çoğunun yeni mezun çalışanlar olduğunu söyleyen Bilgin, “Araştırma sonuçlarına ve sektörden aldığımız haberlere göre milenyum kuşağı ve Z kuşağı 30’larına geldiğinde en az 6-7 şirkette kısa süreli deneyim sahibi oluyorlar. Z kuşağının bir işte kalma süresi ortalama 2 yıl 3 ay. Çalıştığı şirketten emekli olmayı bırakın, yıl sonuna kadar kalacaklarının bile garantisi yok." dedi.