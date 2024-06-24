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Dünya Bir İsrail alçaklığı daha! BM'yi dava ettiler
Dünya

Bir İsrail alçaklığı daha! BM'yi dava ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-24 21:58:00 - 2024-06-24 22:29:13
Bir İsrail alçaklığı daha! BM'yi dava ettiler

262 gündür insanları katlederek soykırım yapan siyonistler BM'yi Hamas'a yardım etmekle suçladı.

ABD’de 101 İsrailli, New York’taki Manhattan Bölge Mahkemesi'ne Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Hamas’a yardım ettiği suçlamasıyla idava açtı.

Utanmazlıkta sınır bırakmadılar!

ABD’nin New York kentindeki Manhattan Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, UNRWA’nın Hamas’a 10 yıldan fazla bir süredir yardım ve yataklık ettiği iddia edildi. Davacılar, UNRWA'nın uluslararası hukuku ve ABD’nin İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Davada UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bazı mevcut ve eski ajans yetkilileri de davalı konumunda bulunurken, davacılar arasında 7 Ekim olaylarında sağ kurtulan ya da hayatını kaybeden İsraillilerin yakınları olan 101 kişi yer alıyor.

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