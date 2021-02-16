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Spor Bir ilki başaran milli futbolcu, futbol tarihine geçti!
Spor

Bir ilki başaran milli futbolcu, futbol tarihine geçti!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda karşılaştığı RB Leipzig maçında Ozan Kabak, ilk 11'de yer aldı. Milli futbolcumuz böylece, bir İngiliz takımının formasıyla Devler Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:55:00 -
Bir ilki başaran milli futbolcu, futbol tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile Liverpool, Budapeşte'de karşı karşıya geldiği maçta milli futbolcu tarihe geçti.

Bu zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftasonu Premier Lig'de oynanan ve 3-1 kaybedilen Leicester City maçında ilk kez Liverpool forması giymişti.

Sezon sonuna kadar kiralandı

İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 2019'da Galatasaray'dan Schalke'ye transfer olan Ozan'ın sözleşmesi Alman ekibi ile 2024'e kadar devam ediyor.

 

 

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