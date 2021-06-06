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Ekonomi Bir ilimizde ekmeğe 50 kuruş zam
Ekonomi

Bir ilimizde ekmeğe 50 kuruş zam

Eskişehir’de 1.5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 50 kuruş zamla birlikte 2 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 21:24:00 -
Bir ilimizde ekmeğe 50 kuruş zam

Eskişehir’de 1.5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 8 Haziran Salı gününden itibaren 50 kuruş zamla birlikte 2 liradan satılacak.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

Geçen yıl Ağustos ayında 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1 buçuk liraya yükselmişti. Şimdi ise 230 grama çıkartılarak 50 kuruş zamla 2 lira oldu. Yeni zammın salı gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

Eskişehir’de bir fırında müdür olarak görev yapan Hatice Seki, kararı yerinde bulduklarını belirtti. Yapılan zammın fırıncıları rahatlatacağını söyleyen Seki, “Olması gereken bir zam yapıldı. Böyle bir zammı fırıncılar olarak zaten bekliyorduk. Maliyetlerimiz artmıştı. Bu zamla birlikte fırın işletmelerinin rahat bir nefes alacaklarını düşünüyorum” dedi.

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