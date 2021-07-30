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Bir ilimizde daha ormanlık alana giriş yasaklandı!
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Yaşam Bir ilimizde daha ormanlık alana giriş yasaklandı!
Yaşam

Bir ilimizde daha ormanlık alana giriş yasaklandı!

Türkiye'nin birçok şehrinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Sivas'ta ormanlık alana girişler kısa bir süreliğine yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 22:53:00 -
Bir ilimizde daha ormanlık alana giriş yasaklandı!

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte bulunan ormanlık alanlara geçici olarak girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Ormanlık alana girişler yasaklandı

Sivas Valisi Salih Ayhan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle; ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacak. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vehbi

Orman kanunu gazetenin ilgili haberlere yorum olarak müeyyide önerimi yazmıştım.Ülkenin ağaçlandırılması için:a-askere alınmayan fakat kendi geçimini sağlayacak durumdaki vatandaşlar tarım orman bakanlığı emrinde askerlik vazifesine kaim olarak görevlendirilmeli, b-Her ne ağaç fidanımız varsa, yaz mevsimi meyvelerin çekirdekleri halktan bağış olarak toplanıp ekilmeli fidanlar yerine göre aşılanıp islah edilmeli,problemihtimali için ulaşım ve gözetleme, koruma için bütün teknik tedbirler alınmalı,iklim- rakım ve rantabıl olmasıyla beraber sulama ve yangın için çalışmalar yapılmalı c-İyi hali görülen mahkumlar aynı statüde yardımcı olabilirler. için
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