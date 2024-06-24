Bir ilde sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için Kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.
Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
Kaynak: AA
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