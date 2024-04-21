Bir ilde daha kıyım yaşandı! CHP gözünü işçinin emeğine dikti

31 Mart yerel seçimleri sonrası birçok CHP'li belediyede yapılan aile atamaları kamuoyunun gündeminden düşmezken diğer tarafta da işten çıkarmalar başladı.

Bu belediyelerden biri de Bilecik Belediyesi oldu.

Seçimleri kazanan Bilecik Belediyesi'nin CHP'li başkanı Melek Mızrak Subaşı, kendisinden önceki yönetimi yüzlerce kişinin işe alındığı iddiasıyla suçladı.

Seçilir seçilmez kendisinden önceki yönetimi suçladı: Yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı



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Subaşı daha sonra yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı.

Subaşı, bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu savunarak konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Gerekli tedbirleri kanun gereği ivedilikle almak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diyen Subaşı, personel maaşlarının belediye bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerektiğini söyledi.

Aile şirketine ihale kıyağı

Subaşı'nın hamlesinin ardından ise akıllara yakın çevresine başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği döneminde sağladığı ayrıcalıklar geldi.

Bilindiği üzere Subaşı, belediyenin yemekli organizasyon işlerini eşinin şirketi olan Subaşı Yemek Sanayi'ye vermişti.

CHP'li isimlerin yakınlarını belediyede işe aldı

Yine Subaşı'nın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını belediyeye doldurduğu ortaya çıkmıştı.

Subaşı, Milletvekili Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, belediyede işe almıştı.

Başkan vekilliği sıfatıyla koltuğa geçti: Görevi Kaya'ya devrettti

Öte yandan Bilecik Belediyesi'nde seçimlere 70 gün kala, rüşvet operasyonları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Başkanı Semih Şahin istifa etmişti.

Şahin'in yerine başkan vekilliği sıfatıyla Melek Mızrak Subaşı göreve devam etmiş, daha sonra ise belediye meclisi tarafından yapılan seçimlerde bağımsız isim Sadık Kaya Belediye Başkanı seçilmişti.

"Bilecikli Targaryen"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Bilecik ziyaretinde bulundu. Burada İmamoğlu'na eşlik eden birlikte Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın stili ve görünüşü, ünlü internet dizisi Game of Thrones'taki Targaryen hanedanlığı üyelerine benzetildi.

Bunun üzerine Subaşı'na, "Bilecikli Targaryen" denildi.