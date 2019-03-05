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Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP adaylarını geri çekti

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç, büyükşehir ve ilçe adaylarını insiyatif kullanarak seçim stratejisi gereği geri çektiklerini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 12:04
Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP adaylarını geri çekti

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel inisiyatif kullandıklarını, seçim stratejisi gereği böyle bir karar aldıklarını söyledi.

"Seçim stratejimiz iktidara batıda kaybettirmek, doğuda ise kayyumları göndermek" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

"Yerelde yaptığımız değerlendirme sonucu genel merkezimiz de açıklama yaptı. Aynı şekilde mutabakatla başkan adaylarımızı geri çektik. Yerel yönetimlerde Muğla'da iddialarımız sürüyor, seçim çalışmalarımız sürüyor, durmuş değil. Muğla'da stratejimiz gereği başkan adaylarımızın tamamını çektik. CHP'ye bir desteğimiz yoktur. Herhangi bir yönlendirmemiz de yoktur. Biz Muğla'da var olan politik dengeleri gözeterek bu şekilde bir karar aldık. Eminim seçmenimiz de kendi yüreğinde stratejik oyunu kullanacaktır. Bizim seçmene 'şuna oy verin, buna oy verin' şeklinde bir telkinimiz yok."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:04
  1. HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç
  2. hdp
  3. chp hdp

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    ADAMLAR BUNU DİYOR. Muğla'da stratejimiz gereği başkan adaylarımızın tamamını çektik. CHP'ye bir desteğimiz yoktur. Herhangi bir yönlendirmemiz de yoktur. Biz Muğla'da var olan politik dengeleri gözeterek bu şekilde bir karar aldıkSİZDE HALA İTTİFAK KESİNLEŞTİ DİYORSUNUZ. Bİ MUSLUMAN OLARAK BEYAN ESASTIRI NİYE GÖRMUYORSUNUZ. HDP MUGLADA BELEDİYEBAŞKANLIGIMI KAZANMIŞ BU ZAMANA KADAR.ADAMLAR BİNDE 1 OY ALACAK.DOGAL OLARAK ADAY GÖSTERMİYOR.BUNU BİLE ANLAMIYORSUNUZ
  • ihsanihsan1 sa önce
    hdp pkk nın chp ye desteği tam vatandaş gör bunları aç gözünü hainleri iyi tanı
  • SalihSalih1 sa önce
    Telkini yokmuş, anlayan anlıyor neyi amaçladığınızı görün kardeşlerim ,ip sp,chpkk nasıl kötü planlar için elele vermişler.bizler terör bitsin diyevatanımız için ,canımızı,malımızı ,evlatlarımızı ortaya koyduk .bunun içinmi siz teröristlerle birlik olun diyemi? Sehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan,ailelerini incitmekten hiçmi utanmadınız .bu millet size bunun hesabını sandıkta soracak merak etmeyin

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