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Yerel Bir ilde daha DEAŞ'a baskın
Yerel

Bir ilde daha DEAŞ'a baskın

Mersin'in ardından Adana'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 08:54:00 -
Bir ilde daha DEAŞ'a baskın

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah yılbaşı öncesi 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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