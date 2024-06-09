Bir ilde çekirge istilası: Geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde olduğu ortaya çıktı! İsyan ettiren görüntü

Şanlıurfa'da son zamanlarda artan çekirge istilası, kent sakinlerini zor durumda bırakıyor. Çekirgeler, kent genelinde farklı ilçelerde yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Bu istilacı böcekler, evleri, tarlaları ve bahçeleri istila ederek büyük zararlara yol açıyor.

Sıcak havaların da etkisiyle çekirge istilası daha da yaygınlaştı. Çekirgeler, evlerin içlerine kadar girerek insanların yaşam alanlarına ciddi şekilde zarar veriyor. Vatandaşlar, çekirgelerin sesi ve yarattığı tahribat nedeniyle balkonlarında bile oturamaz hale geldi.

TARIMA BÜYÜK ZARARLARI VAR

Çekirgelerin yarattığı zararlar sadece evlerle sınırlı kalmıyor. Tarlaları ve bahçeleri istila eden çekirgeler, ekinlere büyük zarar vererek çiftçileri de çaresiz bırakıyor. Mahsullerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçiler, ciddi ekonomik kayıplarla mücadele ediyor. Bu durum, bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

Bölge halkı, çekirge istilası karşısında çaresiz kaldıklarını ve yetkililerden önlem almalarını beklediklerini belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşları isyan ettiren görüntü



ÇEKİRGELERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Çekirge istilasının önüne geçebilmek için biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin birlikte kullanılması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, çekirgelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde ilaçlama çalışmalarının yapılmasının şart olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda, doğal düşmanların kullanımıyla biyolojik mücadele yöntemlerinin de devreye sokulması gerektiği vurgulanıyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Çekirge istilasıyla mücadele kapsamında vatandaşların da bazı önlemler alması öneriliyor. Evlerin etrafında çekirgelerin yuvalanabileceği alanların temizlenmesi, tarım arazilerinde düzenli olarak kontrol yapılması ve çekirgelerin zarar verdiği bitkilerin korunması için uygun tarım yöntemlerinin uygulanması gerekiyor