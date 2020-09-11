Bir ilçede panik!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan ve halkı korkutan Asya kaplan sivrisineği, bu yıl tekrar ortaya çıktı.

Kırkpınar Mahallesi’nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineğinin ısırığı büyük yaralara sebep oluyor.

Mahallenin muhtarı Ali Pir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını bildirdi.

Pir, gözle görülmeyen bir böcek türü olduğu ancak sürekli ilaçlama yapıldığını, hatta ilaçlamanın üç araçla beraber gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bu sene artış oldu"

Pir, ancak yeşilliklerin içinde bulunduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen sinekte bu sene biraz daha artış olduğunu ifade etti.

Sitelerin içinde bile ilaçlama yapıldığını, mücadelenin sürdüğünü kaydeden Muhtar Pir, bazı vatandaşların da psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Sineğin ısırdığı yerin baloncuk gibi şiştiğini vurgulayan Pir, 30 dakika sonra ise kaybolduğunu bildirdi.

"Sadece ısırdığında fark ediliyor"

Sineğin geçen sene ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu ifade eden Mustafa Çelebi ise ilaçlamaya rağmen bu sineklerin ölmediğini, yeşillik içinde bulunduklarını, hemen ısırdıklarını ve sadece ısırdığı zaman fark edildiğini söyledi.

Bu sineğin geçen seneden beri olduğunu, küçüğünün gözükmeyeni olduğunu, Kocaeli Cebeci'de bulunan yazlığında da olduğunu belirten Çelebi, muhtarın her gün telefon ettiğini, ilaçlama yapıldığını ama sineklerin ölmediğini bildirdi.