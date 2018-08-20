Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta önce düğünleri vardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cumartesi akşamı çalıştığı kafeteryadan gece yarısı eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türkerin kavgasına şahit oldu. Kavgaya engel olmak isteyen Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Türker, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet Can Türkerin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhangaziye getirildi.

Muhammet Can Türker, öğle vakti Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, STK temsilcileri, ailesi, arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.

Muhammet Can Türkerin bir hafta önce dünya evine giren ablası Ece Çıtak ise kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nagihan Türker ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.