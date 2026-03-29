Bir il bunu konuşuyor: Yağışlar yüzünden köprü çöktü!
Muğla'da devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Milas ilçesindeki bir köprü çöktü. Bölgeden gelen görüntüler hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
İlçede dün gün boyu etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.
Gölyaka-Karahayıt ve Kapıkırı mahallelerinin bağlantısını sağlayan, Gölyaka mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile köprünün yeniden yapılması için çalışma başlattı.