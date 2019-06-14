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Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!

Ekrem İmamoğlu’nun ‘it’ dediği Ordu Valisi Seddar Yavuz, yalan ve iftiralarla CHP’nin hedefinde. Bazı CHP’li milletvekilleri, Valiye iftira atmaya aşladı.

14 Haziran 2019 Cuma 06:24
Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!

CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’nun “it” diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi Yavuz’a iftira attı. CHP’li Mustafa Adıgüzel, Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan toplantıda Yavuz’un İmamoğlu’na hakaret ettiğini iddia etti. İmamoğlu da aynı yalanı sürdürdü.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun “it” diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz’a atılan iftiraların ardı arkası kesilmiyor.

Ortaya attıkları her iddiası çürütülen CHP, bu defa da Yavuz’un İmamoğlu’na küfür ettiğini öne sürdü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 10 Mayıs’ta Engelliler Haftası dolayısı ile kurum amirleri, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantıda Yavuz’un, İmamoğlu’nu destekleyen kesime “İmamoğlugiller” ve “s….” dediğini iddia etti.

Yalanı sürdürdü

Adıgüzel’in yalanını devam ettiren İmamoğlu, katıldığı bir programın ardından “Ordu Valisini çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bir ay önce Vali Bey, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam” iddiasında bulundu. Toplantıya katılan 6 derneğin temsilcisine ulaşan Yeni Şafak, CHP’nin iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Öyle bir şey olmadı

Valilikte rutin olarak düzenlenen ve 10 Mayıs Engelliler haftasına denk gelen toplantıya katılan engelli derneklerinin temsilcileri, Mustafa Adıgüzel’in iddia ettiği gibi bir konuşmanın asla yaşanmadığını söyledi.

Konuya ilişkin ulaştığımız temsilciler, “Vali bey bizi kapıda karşıladı. Tamamıyla o günün anlam ve önemine ilişkin, denetimlerin sıklaşması, bakım merkezlerinin iyileştirilmesi gibi konular konuşuldu. Sayın valinin ağzından iddia edildiği gibi CHP’ye yönelik küfür, hakaret çıkmadı. Toplantıda zaten siyaset konuşulmadı. 15 kişiydik. Aramızda bayanlar da vardı. Sayın Adıgüzel’e yanlış bilgi verilmiş” diyerek CHP’nin iftirasını gün yüzüne çıkardı.

CHP’den aday olmuş

Vali Seddar Yavuz’a atılan son iftiranın arkasından Türkiye Engelliler Konfederasyonu Ordu İl Meclis Başkanı Ümit İşbakan çıktı. İşbakan’ın Vali ile toplantıya katılacak olan ve önceden belirlenen heyetin içinde olmadığı fakat heyetle birlikte toplantıya katıldığı öğrenildi.

İşbakan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Altınordu meclis üyesi aday adayı olduğu da tespit edildi. İşbakan’ın sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’le fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de, Vali Yavuz’a iftira atmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 06:15
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