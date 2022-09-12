Bir İBB klasiği! Soru: "Beni tanıdın mı bi'tanem" Cevap: "tanımaz olaydım"

Beceriksizliği yüzünden hemen her gün kazalara karışan otobüs ve metrobüsleri bir türlü Türkiye gündeminden çıkaramayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan kazalar sonrasında yaptığı açıklamalarla da tepkilere sebep oluyor..

Son olarak, cumartesi günü yaşanan dört metrobüsün karıştığı kaza sonrasında yaralananları ziyaret ederek, önleyemediği kazaların suçunu örtbas etmeye çalışan İmamoğlu'nun, kaza şokunu henüz atlatamamış yolculara sorduğu sorular ve en nihayetinde "beni tanıdın mı" diye hitap etmesi, "pişkinlikte sınır yok" dedirtti..

Sosyal medyada birçok hesaptan CHP'li başkana tepkiler gelirken, bir kullanıcı, "Sanırsın arkadaş yoğun bakımda... Eko'nun sesini duyunca gözlerini açacak" derken, bir başka kullanıcı ise, Beni tanıdın değil mi bitanem? Ben İstanbulluyum. Senin İETT zulmüne şahitlik edenim. Ben de seni tanıdım bitanem. Bize zulmedensin. Bak yine bininci kez yollarda, dağın başında kaldık senin yüzünden. 36AS yine bitanem." diyerek fotoğraf paylaştı..