Bir hizmet daha geliyor! Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır?
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran e-Devlet için yeni bir hizmet daha geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin yakın zaman tüm Türkiye'de kullanılacağının müjdesini verdi. Peki adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin Keçiören'de de uygulamaya konulduğunu ve pilot çalışmaların ardından tüm Türkiye'de kullanıma sunulacağını bildirdi.
PTT' gitmelerine gerek kalmayacak
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönemin başladığını söyledi.
65 yaş üstü vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabileceklerini belirten Koç, projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini bildirdi.
Koç, "Pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, Keçiören'de de başladı." dedi.
Adrese teslim e-Devlet şifresi nasıl alınır?
Daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üstü vatandaşların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini anlatan Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." ifadelerini kullandı.
Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.