Bir HDP’li başkan daha gözaltında! Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliye ye sevkedildi.

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