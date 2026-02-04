Bir hastalık daha siliniyor: Gine kurdunda son 10 vaka

Dünya genelinde Gine kurdu (drakunkuliyazis) vakaları tarihi bir düşüş yaşadı. ABD merkezli Carter Center, 2025 yılında yalnızca 10 insan vakası bildirildiğini açıkladı. Bu gelişme, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor.

Parazitin neden olduğu hastalık, kirli içme suyuyla bulaşıyor ve aylar sonra genellikle bacakta oluşan ağrılı bir yaradan solucanın çıkmasıyla kendini gösteriyor. Yetkililer, yaşanan her vakanın önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor.

VAKALAR TARİHİ DİP SEVİYEDE

Carter Center’ın verilerine göre, 1986 yılında yılda yaklaşık 3.5 milyon vaka görülürken, bugün bu sayı tek hanelere indi. 2025’te bildirilen vakaların çoğu Güney Sudan, Çad ve Etiyopya’da tespit edildi. Angola ve Mali gibi bazı ülkeler ise üst üste ikinci yıl sıfır vaka bildirdi.

Bugüne kadar World Health Organization tarafından 200 ülke Gine kurdundan arındırılmış kabul edilirken, yalnızca 6 ülke henüz sertifikasyon sürecini tamamlamadı.

AŞI VE TEDAVİSİ YOK

Hastalığa karşı aşı veya tedavi bulunmuyor. Bu nedenle mücadelede temiz suya erişim, filtre kullanımı ve sürekli saha takibi temel yöntemler olarak öne çıkıyor. Özellikle korumalı kuyular ve ev tipi su filtreleriyle bulaş zincirinin kırılması hedefleniyor.

Uzmanlar, ağrı nedeniyle suya giren hastaların parazitin larvalarını suya bırakabildiğini ve bu durumun hastalığın yeniden yayılmasına yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle eğitim ve izleme çalışmaları kritik önem taşıyor.