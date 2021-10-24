Bir haftada dişleri bembeyaz yapıyor!

Sağlıklı bir ağız ve bembeyaz dişler; kim istemez ki… Ancak, kimi zaman yediklerimiz kimi zaman da çevresel nedenlerden ötürü dişlerimiz zaman içerisinde beyazlığını kaybedebilir. Bu tarif diş beyazlatma konusunda size destek olacak.

İşte sadece 3 malzeme ile diş beyazlatma yöntemi

Malzemeler

1 Yarım limon

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Önce limonu sıkıp 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp dişetlerine temas ettirmeden fırçalayın. Bol su ile yıkayın. Bu işlemi 1 hafta boyunca günde bir kez yapabilirsiniz.