Bir haftada dişleri bembeyaz yapıyor!
Sağlıklı bir ağız ve bembeyaz dişler; kim istemez ki…
Sağlıklı bir ağız ve bembeyaz dişler; kim istemez ki… Ancak, kimi zaman yediklerimiz kimi zaman da çevresel nedenlerden ötürü dişlerimiz zaman içerisinde beyazlığını kaybedebilir. Bu tarif diş beyazlatma konusunda size destek olacak.
İşte sadece 3 malzeme ile diş beyazlatma yöntemi
Malzemeler
- 1 Yarım limon
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
Önce limonu sıkıp 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp dişetlerine temas ettirmeden fırçalayın. Bol su ile yıkayın. Bu işlemi 1 hafta boyunca günde bir kez yapabilirsiniz.