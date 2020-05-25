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Aktüel

Bir haftada 50 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 96 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:47:56 -
Bir haftada 50 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 96 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Bir haftada 50 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 96 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 496 kilogram esrar, 358 kilogram eroin, bir kilogram kokain, 21 kilogram metamfetamin, 10 kilogram bonzai ve 48 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 96 şüpheli gözaltına alındı, 23 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 54 bin 441 liraya el konuldu.

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