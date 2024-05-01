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Dünya Bir haftada 4 bin 345 Yahudi Aksa’yı kirletti
Dünya

Bir haftada 4 bin 345 Yahudi Aksa’yı kirletti

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:11:00 -
Bir haftada 4 bin 345 Yahudi Aksa’yı kirletti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya bu yıl Hamursuz (Pesah) Bayramı boyunca baskın düzenleyen ırkçı Yahudi sayısında geçen yıla göre ciddi artış yaşandığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada, “22 Nisan’da başlayan ve bir hafta süren Hamursuz Bayramı süresince Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi sayısının önceki yıllara oranla bu yıl en fazla olduğu ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. İsrail polisi korumasındaki 71 fanatik Yahudi’nin dün sabah Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi. Resmi rakamlara göre, geçen yıl Hamursuz Bayramı boyunca 3 bin 670 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlerken bu sayının bu yıl 4 bin 345’e yükselmesi dikkati çekti.

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